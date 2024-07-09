В зоне спецоперации подразделения группировки войск «Центр» освободили село Яснобродовка в Ясиноватском районе. Тяжелые бои продолжаются около Артемовска, Горловки и юго-западнее Донецка. На этих участках противник потерял до 770 человек. А также танк, американский БТР М-113 и бронемашину. На разных направлениях уничтожены пять гаубиц М-777 и четыре самоходки производства стран НАТО. Также поражены две пусковые установки С-300 противника и цех производства ударных беспилотников ВСУ.

Звук от выстрела самоходного миномета «Тюльпан» не спутаешь ни с каким другим. Несколько секунд после вылета мины стоит гулкий звон, как от колокола. Король среди калибров - 240 мм. После попадания на месте прилета остается лишь бетонная крошка. Расчеты группировки войск «Восток» из Приморья на Времьевском участке используют корректируемые мины «Смельчак». Эти гиганты весят, как два взрослых мужчины. Летят метко, являются высокоточным оружием. Пробивают глубокие бетонные укрепления.

«Выставляется определенная трубка на нем, на которой боеприпас начнет считывать лазерные целеуказания и он корректируется. Есть там рули, которые смещают боеприпас в сторону цели для точного поражения. Там отклонение до пяти метров», - рассказал командир взвода самоходно-минометного дивизиона с позывным «Кубай».

Самоходка «Малка». Тоже крупный калибр, только чуть меньше. Артиллеристы из Приморья вскрывают оборудованные укрытия ВСУ в районе Угледара. Сначала по традиции пристрелочный выстрел, а уже затем, после корректировки, центнер взрывного железа прилетает туда, куда надо.

«Цели разные. Много что уничтожили: пункты управления противника и орудий. Уже даже со счета сбились, изначально помечали, а сейчас даже перестали», - признался командир орудия с позывным «Футболист».

Перенести снаряд можно только вдвоем. Несмотря на свои габариты, такой тяжеловес может летать на большие расстояния. Максимальное - почти 50 километров. Разлет осколков полкилометра, что дает «Малке» солидное преимущество в борьбе с артиллерией противника.

«Работаем по противнику, он работает по нам. Нравятся иногда артиллерийские дуэли, заставляет подвигаться, подумать, обхитрить его в каких-то моментах. В целом все получается успешно», - сказал командир взвода с позывным «Гусар».

Еще одни специалисты по контрбатарейной борьбе - это расчеты САУ «Гиацинт». После стрельбы своевременный отход на другие позиции. Быстрая и качественная маскировка. И где мы были - там нас нет. Неприятелю остается только гадать.

На вооружении наших артиллеристов весь спектр боеприпасов. В той или иной боевой ситуации есть выбор, что применить. Пехота знает - чем скорее и точнее орудия поразят цели, тем быстрее, эффективнее и с наименьшими потерями будет выполнена боевая задача.