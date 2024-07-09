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Россия и Индия вместе выступили за мир на Украине

В ходе переговоров с Владимиром Путиным премьер-министр Нарендра Моди заявил о готовности Индии к любому содействию ради достижения мира на Украине.
Россина Бодрова 2024-07-09 19:25:47
© Фото: Kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Россия и Индия вместе выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине с участием всех заинтересованных сторон. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита.

Партнеры подчеркнули настоятельную необходимость мирного разрешения конфликта посредством диалога и дипломатии. Ситуация на Украине стала одной из тем в ходе официальных переговоров в Кремле. Нарендра Моди с первых минут заявил, что Индия готова к любому содействию ради достижения мира.

Однако ключевым вопросом двусторонних переговоров стал новый мощный импульс к обоюдному благосостоянию. Инвестиции, расчеты в национальных валютах, дальнейшее развитие дипломатии, рост товарооборота.

С подписания первого торгового соглашения между Москвой и Дели прошло 70 лет. Сегодня же в рамках экономических связей с Россией - Индия поднялась с седьмого на второе место, уступая только Китаю. Торговый оборот между странами составил €64 млрд. Это не только нефть и уголь, но и обмен технологиями.

#Россия #Индия #Украина #Владимир Путин #переговоры #нарендра моди
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