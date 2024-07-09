Россия и Индия вместе выступили за мир на Украине

Россия и Индия вместе выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине с участием всех заинтересованных сторон. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита.

Партнеры подчеркнули настоятельную необходимость мирного разрешения конфликта посредством диалога и дипломатии. Ситуация на Украине стала одной из тем в ходе официальных переговоров в Кремле. Нарендра Моди с первых минут заявил, что Индия готова к любому содействию ради достижения мира.

Однако ключевым вопросом двусторонних переговоров стал новый мощный импульс к обоюдному благосостоянию. Инвестиции, расчеты в национальных валютах, дальнейшее развитие дипломатии, рост товарооборота.

С подписания первого торгового соглашения между Москвой и Дели прошло 70 лет. Сегодня же в рамках экономических связей с Россией - Индия поднялась с седьмого на второе место, уступая только Китаю. Торговый оборот между странами составил €64 млрд. Это не только нефть и уголь, но и обмен технологиями.