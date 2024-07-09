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В Махачкале 140 участников погромов в аэропорту находятся под стражей

Осенью прошлого года местные жители окружили аэропорт Уйташ и прорвались на ВПП после того, как приземлился самолет из Тель-Авива.
Анна Назайкина 2024-07-09 18:59:51
© Фото: makhachkala_01, Telegram

Глава Министерства внутренних дел Дагестана рассказал, что 140 участников событий в аэропорту Махачкалы отправлены под стражу.

«Посмотрите, что произошло после событий в аэропорту. 140 человек, молодых людей, сидят в тюрьмах», - сказал он во время встречи в Сергокалинском районе республики.

Кроме того, глава ведомства добавил, что 1 200 участников беспорядков привлекли за административные правонарушения.

Все произошло в конце октября прошлого года. В Махачкале местные жители окружили аэропорт Уйташ и прорвались на взлетно-посадочную полосу после того, как приземлился борт из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали среди прибывших израильтян, начались погромы.

В Кремле произошедшее назвали результатом вмешательства извне, в том числе речь шла об информационном воздействии. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что снисхождения участникам беспорядков не будет.

#в стране и мире #Дагестан #Аэропорт #Махачкала #беспорядки
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