В Махачкале 140 участников погромов в аэропорту находятся под стражей

Глава Министерства внутренних дел Дагестана рассказал, что 140 участников событий в аэропорту Махачкалы отправлены под стражу.

«Посмотрите, что произошло после событий в аэропорту. 140 человек, молодых людей, сидят в тюрьмах», - сказал он во время встречи в Сергокалинском районе республики.

Кроме того, глава ведомства добавил, что 1 200 участников беспорядков привлекли за административные правонарушения.

Все произошло в конце октября прошлого года. В Махачкале местные жители окружили аэропорт Уйташ и прорвались на взлетно-посадочную полосу после того, как приземлился борт из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали среди прибывших израильтян, начались погромы.

В Кремле произошедшее назвали результатом вмешательства извне, в том числе речь шла об информационном воздействии. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что снисхождения участникам беспорядков не будет.