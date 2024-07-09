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Болгария через суд требует от «Газпрома» сотни миллионов евро

Государственная газовая компания «Булгургаз» требует от «Газпрома» 400 миллионов евро за остановку поставок газа.
Ян Брацкий 2024-07-09 18:42:58
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Болгария подала иск к «Газпрому» на сотни миллионов евро. Истцом выступает государственная газовая компания «Булгаргаз», руководство которой требует возместить ущерб от остановки поставок топлива в 2022 году.

«"Булгаргаз" потребовала компенсировать убытки в размере 400 миллионов евро. Компания подала иск против "Газпрома" 8 июля», - сообщили в пресс-службе компании.

О том, что Болгария намерена решать спор с «Газпромом» в суде, министр энергетики в техническом правительстве страны Владимир Малинов предупредил еще в мае, пишет «360».

Напомним, в конце марта 2022 года российский президент Владимир Путин заявил, что Москва отказывается принимать плату за поставки газа в долларах и евро. Расчет может быть произведен только в рублях.

Официальная София отказалась исполнять требования российских властей, после чего в стране произошло осложнение ситуации с поставками газа.

#в стране и мире #газ #топливо #Болгария #газпром #софия #суд
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