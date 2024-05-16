Болгария хочет судиться с «Газпромом» из-за прекращения поставок газа

Компания «Булгаргаз» намерена подать в суд на «Газпром Экспорт» (дочернее предприятие ПАО «Газпром»). Она хочет добиться компенсации ущерба в размере около 400 миллионов евро. Об этих планах заявил болгарский министр энергетики в техническом правительстве страны Владимир Малинов.

Поводом для требования компенсации стало прекращение поставок газа два года назад, после того как Болгария отказалась платить за топливо в рублях. Об этом сообщает ТАСС. По словам Малинова, российской компании дадут «краткий срок», чтобы урегулировать вопрос.

«Если этого не случится, то заведем дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже», - сказал он.

Напомним, в конце марта 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о важном решении. Согласно ему, Москва отказывается принимать оплату за поставки природного газа в долларах и евро, расчет может быть произведен только в рублях.

Болгария не стала платить за голубое топливо по новой схеме, после чего в стране произошло осложнение ситуации с газом.