Более 500 тыс. человек на юге РФ остались без электричества из-за жары

Более 500 тысяч жителей южных российских регионов остались без электричества. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго. Причины - высокое потребление электричества на фоне аномальной жары, а также аварии на сетях и ремонтные работы. В Краснодарском крае отключения коснулись более 325 тысяч человек, в Ростовской - более 226 тысяч.

«В связи с высоким сезонным потреблением, вызванным летними температурными максимумами, в Краснодарском крае происходят отключения объектов электросетевого хозяйства, которые затронули более 325 тыс. человек. По оперативным данным, без электроснабжения остаются 42 тыс. потребителей», - рассказали в ведомстве.

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня температура воздуха в Краснодарском крае достигнет 38 градусов выше нуля. До конца рабочей недели столбики термометров не упадут ниже отметки в 35 градусов, предупредили метеорологи.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в начале июля практически на всей территории страны начался период аномально теплой погоды. Жара бьет рекорды вековой давности. Как отметил Вильфанд, таких плюсовых значений в это время года не фиксируется даже в Турции и Египте.

Аномалию синоптик объяснил тем, что над Россией образовался хорошо выраженный антициклон, который блокирует поступление более прохладного атлантического воздуха. Из-за высокого давления облаков нет и воздух прогревается сильнее.