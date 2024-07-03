Вильфанд заявил, что на юге России в июле стало жарче, чем в Египте

В начале июля практически на всей территории РФ начался период аномально жаркой погоды. Жара превысила рекорды, установленные более ста лет назад. Об этом «Звезде» рассказал Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Я напомню, что рекордное значение до сих в Москве для 3 июля это 32.2 градуса. Оно было зафиксировано в 1917 году. В этом году температура приблизится или даже превысит это значение. Это сильнейшая аномалия», - заявил Вильфанд.

Аномальные изменения температуры наблюдаются и в других регионах России, в том числе в Приморье и на юге - в Астраханской области столбики термометров дойду до 40 градусов тепла. По словам Вильфанда, таких высоких температур на наблюдается даже в Египте и Турции.

«Объясняется это тем, что над Россией образовался хорошо выраженный антициклон, который не пропускает воздух с Атлантики - он просто разбивается о "гребень" высокого давления. В этом же "гребне" движение воздуха нисходящее, то есть никого облакообразования нет. Поэтому Солнце прожаривает поверхность», - рассказал эксперт.

Ранее Вильфанд заявил, что жара в Москве будет стоять не только днем, но и ночью. Температура превысит рекордные показатели.