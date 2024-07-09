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Профессор Беше-Головко: выборы во Франции далеки от триумфа демократии

Технические механизмы в действительности обманывают избирателей и отбирают у людей победу, считает эксперт.
Анна Назайкина 2024-07-09 14:18:33
© Фото: Max Ludwig, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Итоги выборов во Франции очень далеки от триумфа демократии, выразила мнение в беседе со «Звездой» доктор публичного права Университета Монпелье, приглашенный профессор МГУ Карин Беше-Головко.

Напомним, в стране в минувшее воскресенье прошло голосование во втором туре выборов в нижнюю палату парламента. Предварительно, коалиция левых партий одержала победу, получив 181 место из 577.

Следующую позицию заняла коалиция «Вместе» президента Эммануэля Макрона, у нее 168 мандатов. «Национальное объединение» Марин Ле Пен - на третьем месте, у них 143 мандата. Таким образом, никому не удалось получить большинства для формирования нового правительства.

Эксперт считает, что внешняя политика Франции после выборов не изменится, в частности, Париж будет продолжать поддерживать Киев. Также она отметила, что Макрон отказался принять отставку премьер-министра Габриэля Атталя после поражения на выборах, французский лидер попросил его пока остаться на посту.

«Здесь явно Макрон хочет аннулировать выборы, чтобы по большому счету ничего важного не изменилось», - считает Беше-Головко.

По словам профессора, результаты выборов в стране свидетельствуют о триумфе глобализма. Партия Марин Ле Пен выиграла первый тур выборов в парламент Франции, но во втором потерпела поражение из-за значительного усложнения расстановки сил в результате мажоритарной системы выборов.

«Когда мы считаем голоса, партия Марин Ле Пен получила больше голосов, чем другие партии, и в конце концов она проигрывает. Здесь как раз триумф глобализма», - сказала Беше-Головко.

По ее словам, глобализм позволяет использовать технические механизмы, которые, в сущности, обманывают избирателей и отбирают у людей победу.

#Франция #Выборы #голосование #эммануэль макрон #Марин Ле Пен #наш эксклюзив
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