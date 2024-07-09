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Дрон ВСУ ударил по заправке в городе Суджа Курской области

Еще один беспилотник атаковал пожарных.
Сергей Лебедев 2024-07-09 13:54:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня в городе Суджа Курской области в результате атаки украинского беспилотника загорелась заправочная станция. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Кроме того, по словам главы региона, под удар попал дежурный караул пожарной части, который сейчас работает на месте происшествия. Никто не пострадал.

Алексей Смирнов добавил, что ранее было ликвидировано еще одно возгорание заправочной станции. Оно возникло после сброса с украинского коптера.

Напомним, ранее в Ростовской области ликвидировали возгорание на электроподстанции, возникшее после удара украинских боевиков. Сейчас оперативные службы разбираются с последствиями ЧС.

#в стране и мире #пожар #бпла #Курская область #огонь #заправка #Суджа #заправочная станция
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