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ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области

В результате удара дрона водитель получил осколочные ранения брюшной полости, лица, рук и ног.
Сергей Лебедев 2024-07-08 09:39:18
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

В селе Вознесеновка в Белгородской области украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус. В результате удара вражеского дрона пострадал водитель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«У мужчины осколочные ранения брюшной полости, лица, рук и ног», - добавил губернатор.

По его словам, пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Раненому оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также сегодня в селе Ржевка автомобиль одного из предприятий наехал на взрывоопасный предмет. Два человека получили осколочные ранения.

В том же населенном пункте беспилотник атаковал частный жилой дом. Еще один дрон детонировал возле магазина.

Напомним, на прошлой неделе четыре человека пострадали при ударе ВСУ по трассе под Белгородом. Среди раненых - 12-летний ребенок.

#в стране и мире #беспилотник #бпла #дрон #белгородская область #ВСУ #автобус #Вячеслав Гладков #Ржевка #Вознесеновка
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