В метро Москвы запустят сервис аренды зонтов

В Московском метрополитене начали тестировать сервис «ЗонтБери» по выдаче зонтов в аренду. Он начнет работать с 10 июля. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что аренда зонта на этапе пилотного тестирования обойдется в 250 рублей на сутки. Также предусмотрен часовой тариф (50 рублей) и поминутный (10 рублей).

«На крышке аппарата пассажиры смогут найти QR-код, перейдя по которому они смогут ознакомиться с тарифами аренды», - отметили в Дептрансе.

Автоматы по выдаче зонтиков уже можно найти на станциях «Лианозово», «Физтех» и «Яхромская».

Напомним, ранее у москвичей и гостей столицы появилась возможность оплачивать проезд в общественном транспорте при помощи виртуальной карты «Тройка». Теперь необязательно носить с собой пластиковую карту, а проезд можно оплатить с помощью любого смартфона. Сервис работает на базе QR-кодов.