МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В метро Москвы запустят сервис аренды зонтов

Автоматы по выдаче зонтов установили на станциях «Лианозово», «Физтех» и «Яхромская».
Сергей Лебедев 2024-07-09 12:12:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Московском метрополитене начали тестировать сервис «ЗонтБери» по выдаче зонтов в аренду. Он начнет работать с 10 июля. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что аренда зонта на этапе пилотного тестирования обойдется в 250 рублей на сутки. Также предусмотрен часовой тариф (50 рублей) и поминутный (10 рублей).

«На крышке аппарата пассажиры смогут найти QR-код, перейдя по которому они смогут ознакомиться с тарифами аренды», - отметили в Дептрансе.

Автоматы по выдаче зонтиков уже можно найти на станциях «Лианозово», «Физтех» и «Яхромская».

Напомним, ранее у москвичей и гостей столицы появилась возможность оплачивать проезд в общественном транспорте при помощи виртуальной карты «Тройка». Теперь необязательно носить с собой пластиковую карту, а проезд можно оплатить с помощью любого смартфона. Сервис работает на базе QR-кодов.

#Москва #метро #автомат #дептранс #Сервис #аренда #зонт #шеринг
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 