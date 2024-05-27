МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Виртуальная карта «Тройка» заработала в метро и автобусах Москвы

Цифровизация билетной системы в Москве поможет городским властям сэкономить до 2,5 миллиардов рублей в год на печати чеков.
Ян Брацкий 2024-05-27 18:00:55
© Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы

У москвичей и гостей столицы появилась возможность оплачивать проезд в общественном транспорте при помощи смартфона. Об этом заявил заместитель мэра Максим Ликсутов. Цифровой билет уже доступен в мобильном приложении «Метро Москвы», уточнил он.

«Виртуальная "Тройка" разработана полностью на базе российских технологий. Инновация доступна владельцам всех 50 миллионов выпущенных пластиковых карт», - говорится в заявлении Ликсутова на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. 

Цифровизация билетной системы позволит мегаполису сэкономить 2,5 миллиарда рублей в год за счет отказа от печати билетов и чеков. Оплата проезда будет происходить при помощи QR-кодов. От покупки билета до его валидации пройдет менее минуты.

До 2022-го года пассажиры метро и автобусов в Москве могли оплатить проезд при помощи смартфонов с функцией NFC. Но после ухода из страны крупных систем бесконтактных платежей этот вид оплаты ограничили.

В начале года на четырех станциях МЦД в Москве установили оборудование для оплаты проезда по биометрии. Речь идет о «Нахабино», «Зеленограде-Крюково», «Лихоборах» и «Площади трех вокзалов». Глава Дептранса Максим Ликсутов отметил, что развитие системы «оплаты по лицу» даст возможность пассажирам комфортно и быстро совершать пересадки в едином транспортном пространстве.

#Москва #метро #цифровизация #карта «Тройка» #мцд #Ликсутов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 