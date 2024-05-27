Виртуальная карта «Тройка» заработала в метро и автобусах Москвы

У москвичей и гостей столицы появилась возможность оплачивать проезд в общественном транспорте при помощи смартфона. Об этом заявил заместитель мэра Максим Ликсутов. Цифровой билет уже доступен в мобильном приложении «Метро Москвы», уточнил он.

«Виртуальная "Тройка" разработана полностью на базе российских технологий. Инновация доступна владельцам всех 50 миллионов выпущенных пластиковых карт», - говорится в заявлении Ликсутова на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Цифровизация билетной системы позволит мегаполису сэкономить 2,5 миллиарда рублей в год за счет отказа от печати билетов и чеков. Оплата проезда будет происходить при помощи QR-кодов. От покупки билета до его валидации пройдет менее минуты.

До 2022-го года пассажиры метро и автобусов в Москве могли оплатить проезд при помощи смартфонов с функцией NFC. Но после ухода из страны крупных систем бесконтактных платежей этот вид оплаты ограничили.

В начале года на четырех станциях МЦД в Москве установили оборудование для оплаты проезда по биометрии. Речь идет о «Нахабино», «Зеленограде-Крюково», «Лихоборах» и «Площади трех вокзалов». Глава Дептранса Максим Ликсутов отметил, что развитие системы «оплаты по лицу» даст возможность пассажирам комфортно и быстро совершать пересадки в едином транспортном пространстве.