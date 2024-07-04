В ВКС России заявили, что бомбы достанут врага в любых укрытиях

Инженер авиационной службы эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России Денис заявил, что противник боится бомб с УМПК, потому что знает, что они достанут его в любых укрытиях. Видео беседы с Денисом предоставило МО РФ.

«Работаем и днем и ночью! Работы много! Наши бомбы с управляемым модулем планирования и коррекции бьют врага везде! Он оценил это по достоинству! Враг бежит!» - отметил он.

Российское оборонное ведомство сообщило, что экипажи Су-34 нанесли авиаудар по замаскированной технике и живой силе врага в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Удар наносился авиабомбами ОФАБ-250, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции. Разведка доложила об успешном уничтожении целей, и экипажи вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили легкую бронетехнику врага.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.