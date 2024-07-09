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Впервые в России восемь пар поженились на тепловых аэростатах

Молодожены обменялись кольцами в небе, регистраторы объявили их мужем и женой, после чего они спустились с небес на землю, где их поздравили близкие и друзья.
Ирина Егорова 2024-07-09 00:36:25
© Фото: evraevmikhail, Telegram © Видео: evraevmikhail, Telegram

Впервые в России состоялись свадьбы на тепловых аэростатах - необычная церемония бракосочетания прошла в Ярославской области, где сегодня, в День семьи любви и верности, в небе поженились 8 пар. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Зрелищная, красивая церемония прошла под Переславлем-Залесским. Такую свадьбу они и их гости точно никогда не забудут и будут рассказывать о ней своим детям и внукам», - написал Евраев в своем Telegram-канале.

Молодожены обменялись кольцами в небе, и регистраторы официально объявили их мужьями и женами. После того, как они спустились на землю, их поздравили родные и близкие. Для новобрачных была подготовлена фотозона и площадка для первого танца.

Губернатор Ярославской области подчеркнул, что у  властей есть еще масса креативных идей для организации оригинальных свадеб. К поздравлениям присоединился и сам Евраев.

Необычные торжественные церемонии бракосочетания проводились и ранее, например, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Двое молодых сотрудников космодрома Восточный  сказали друг другу «да» в павильоне «Космонавтика и авиация».

#брак #Ярославская область #церемония #свадьба #михаил евраев #день семьи, любви и верности #заключение брака #тепловой аэростат
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