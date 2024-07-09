Впервые в России восемь пар поженились на тепловых аэростатах

Впервые в России состоялись свадьбы на тепловых аэростатах - необычная церемония бракосочетания прошла в Ярославской области, где сегодня, в День семьи любви и верности, в небе поженились 8 пар. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Зрелищная, красивая церемония прошла под Переславлем-Залесским. Такую свадьбу они и их гости точно никогда не забудут и будут рассказывать о ней своим детям и внукам», - написал Евраев в своем Telegram-канале.

Молодожены обменялись кольцами в небе, и регистраторы официально объявили их мужьями и женами. После того, как они спустились на землю, их поздравили родные и близкие. Для новобрачных была подготовлена фотозона и площадка для первого танца.

Губернатор Ярославской области подчеркнул, что у властей есть еще масса креативных идей для организации оригинальных свадеб. К поздравлениям присоединился и сам Евраев.

Необычные торжественные церемонии бракосочетания проводились и ранее, например, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Двое молодых сотрудников космодрома Восточный сказали друг другу «да» в павильоне «Космонавтика и авиация».