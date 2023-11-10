В стране и мире «Космическую» свадьбу сыграли на выставке «Россия» на ВДНХ Елизавета Егорова Молодожены, познакомившиеся на космодроме Восточный, сыграли свадьбу в павильоне «Космонавтика и авиация». © Фото: Алексей Никольский Фотохост-агентство РИА Новости Читайте нас на: Двое молодых сотрудников космодрома Восточный сыграли необычную свадьбу прямо на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Церемония прошла в павильоне «Космонавтика и авиация». На бракосочетании присутствовали губернатор региона Василий Орлов, космонавт Сергей Корсаков, а также гендиректор АО «ЦЭНКИ - Космодромы России» Николай Нестечук. «Самая главная тема - тема космодрома Восточный, это будущее нашей страны, <...> это ворота в космос. Вы работаете в правильном месте, в правильной области, а сегодня совершили правильный поступок», - цитирует ТАСС слова Орлова. Молодожены Алена Кузьмина и Александр Андрейченко приехали из Амурской области. Они познакомились друг с другом на работе. Ранее стало известно, что 500-тысячный посетитель форума «Россия» выиграл двухдневное путешествие в Санкт-Петербург. Победителем стал мальчик Матвей, который отправится в Северную столицу со своей семьей. Экспертное мнение и аналитика