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«Космическую» свадьбу сыграли на выставке «Россия» на ВДНХ

Елизавета Егорова
18:48 10.11.2023
Молодожены, познакомившиеся на космодроме Восточный, сыграли свадьбу в павильоне «Космонавтика и авиация».
«Космическую» свадьбу сыграли на выставке «Россия» на ВДНХ
© Фото: Алексей Никольский Фотохост-агентство РИА Новости
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Двое молодых сотрудников космодрома Восточный сыграли необычную свадьбу прямо на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Церемония прошла в павильоне «Космонавтика и авиация».

На бракосочетании присутствовали губернатор региона Василий Орлов, космонавт Сергей Корсаков, а также гендиректор АО «ЦЭНКИ - Космодромы России» Николай Нестечук.

«Самая главная тема - тема космодрома Восточный, это будущее нашей страны, <...> это ворота в космос. Вы работаете в правильном месте, в правильной области, а сегодня совершили правильный поступок», - цитирует ТАСС слова Орлова.  

Молодожены Алена Кузьмина и Александр Андрейченко приехали из Амурской области. Они познакомились друг с другом на работе.

Ранее стало известно, что 500-тысячный посетитель форума «Россия» выиграл двухдневное путешествие в Санкт-Петербург. Победителем стал мальчик Матвей, который отправится в Северную столицу со своей семьей.

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