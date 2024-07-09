В США проверят 2 600 Boeing 737 из-за проблем с кислородными масками

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) потребовало провести проверку 2 600 самолетов Boeing 737, сообщает Reuters. Кислородные маски пассажиров в этих лайнерах могли выйти из строя в чрезвычайной ситуации.

FAA заявило, что требует проведения проверок самолетов 737 MAX и Next Generation после многочисленных сообщений о смещении генераторов кислорода в блоках обслуживания пассажиров. Это может привести к тому, что подача дополнительного кислорода пассажирам в случае разгерметизации будет невозможна.

В Boeing заявили, что потребовали от авиакомпаний обновить часть фиксирующих ремней на кислородных генераторах 737 после того, как выяснилось, что они позволяют устройствам смещаться.

Проверки эксплуатируемого парка и непоставленных самолетов не выявили ни одного узла, который бы работал неправильно, заверили в компании.

FAA заявило, что его директива вступила в силу немедленно и требует проведения проверок в течение 120-150 дней в зависимости от модели 737.

Агентство указало, что авиакомпании должны провести общий визуальный осмотр и при необходимости заменить генераторы кислорода новыми или пригодными к эксплуатации и переместить поврежденные генераторы кислорода.

В среднем в Boeing 737 имеется 61 генератор кислорода, и каждый из них имеет два ремня.

Ранее компания Boeing согласилась признать свою вину в мошенничестве по делу о крушениях двух бортов ее производства в 2018 и 2019 годах.