Boeing согласилась признать вину по делу о крушении двух самолетов

Компания Boeing дала согласие признать свою вину в мошенничестве по делу о крушениях двух бортов ее производства, передает Reuters, ссылаясь на чиновника Минюста США. Речь идет о двух трагедиях - в 2018 и 2019 годах.

Напомним, в 2018 году Boeing 737 Max потерпел крушение в Эфиопии, в 2019 году такой же самолет разбился на территории Индонезии. В общей сложности жертвами двух катастроф стали около тысячи человек.

«Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве для разрешения расследования Министерства юстиции США», - говорится в сообщении агентства.

Как утверждается, сделку со следствием еще должен будет одобрить федеральный судья. Компании придется заплатить штраф на сумму 243,6 млн долларов.

Кроме того, отмечается, что Boeing возьмет на себя обязательство вложить 455 млн долларов в то, чтобы усовершенствовать безопасность своих программ.