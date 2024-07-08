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ФСБ задержала жителя Забайкалья за подрывную деятельность против РФ

Задержанный призывал к насильственному изменению основ конституционного строя.
Сергей Лебедев 2024-07-08 07:23:53
© Фото: antiterrorzk, Telegram © Видео: antiterrorzk, Telegram

В Забайкальском крае сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали местного жителя, причастного к подрывной деятельности против Российской Федерации. Об этом сообщили в региональной антитеррористической комиссии со ссылкой на ФСБ.

Отмечается, что задержанный в 2022 году вступил международную организацию, признанную террористической в РФ. Он по заданию иностранных кураторов распространял в Интернете материалы, дискредитирующие армию и органы власти.

Также мужчина призывал к насильственному изменению основ конституционного строя. На злоумышленника заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК России.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Приморья, который обвиняется в государственной измене. Он оказывал консультационную помощь Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

#ФСБ #терроризм #забайкальский край #Задержание #Уголовное дело
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