ФСБ задержала жителя Забайкалья за подрывную деятельность против РФ

В Забайкальском крае сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали местного жителя, причастного к подрывной деятельности против Российской Федерации. Об этом сообщили в региональной антитеррористической комиссии со ссылкой на ФСБ.

Отмечается, что задержанный в 2022 году вступил международную организацию, признанную террористической в РФ. Он по заданию иностранных кураторов распространял в Интернете материалы, дискредитирующие армию и органы власти.

Также мужчина призывал к насильственному изменению основ конституционного строя. На злоумышленника заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК России.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Приморья, который обвиняется в государственной измене. Он оказывал консультационную помощь Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.