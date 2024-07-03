Житель Приморья задержан по обвинению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморья, который обвиняется в государственной измене. Об этом сообщает пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

«Установлено, что гражданин Российской Федерации оказывал консультационную помощь Главному управлению разведки Министерства обороны Украины», - указано в сообщении ведомства.

Подозреваемый передавал данные об уязвимых местах железнодорожной инфраструктуры и способах нарушения работы объектов ж/д транспорта. Следственный комитет России возбудил уголовное дело на жителя Приморья по статье ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Обвиняемого заключили под стражу.