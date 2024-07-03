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Житель Приморья задержан по обвинению в госизмене

Житель Приморья передавал данные о железнодорожной инфраструктуре РФ разведке Украины.
Услада Дубинина 2024-07-03 06:43:20
© Фото: РИА Новости ФСБ РФ © Видео: ФСБ России по Приморскому краю

Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморья, который обвиняется в государственной измене. Об этом сообщает пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

«Установлено, что гражданин Российской Федерации оказывал консультационную помощь Главному управлению разведки Министерства обороны Украины», - указано в сообщении ведомства.

Подозреваемый передавал данные об уязвимых местах железнодорожной инфраструктуры и способах нарушения работы объектов ж/д транспорта. Следственный комитет России возбудил уголовное дело на жителя Приморья по статье ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Обвиняемого заключили под стражу.

#в стране и мире #ФСБ #приморье #Задержание #Госизмена
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