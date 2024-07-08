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Путин поздравил россиян с 50-летием начала строительства БАМа

Президент пожелал ветеранам-бамовцам и железнодорожникам всего наилучшего и успехов.
Сергей Лебедев 2024-07-08 07:51:01
© Фото: Mikhail Klimentyev Kremlin Pool Global Look Press

Сегодня президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий в честь 50-летия начала полномасштабного строительства Байкало-Амурской магистрали. Глава государства пожелал ветеранам-бамовцам, нынешнему поколению железнодорожников и строителей всего наилучшего и успехов.

Кроме того, российский лидер отметил, что легендарная стройка объединила сотни тысяч людей для решения общегосударственных задач. БАМ, по словам президента, стал местом рождения смелых идей и замыслов, а также дал жизнь новым населенным пунктам.

«БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транспортный маршрут для всей Евразии», - добавил Владимир Путин.

Напомним, в Тынде проходят торжественные мероприятия в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали. Сегодня там встретились эстафетные поезда из Хабаровска и Иркутска, символизируя стыковку «золотого» звена БАМа.

#Россия #Владимир Путин #БАМ #Президент #поздравление #тында
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