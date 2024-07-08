В Тынде в честь 50-летия БАМа встретились эстафетные поезда

В Тынде проходят торжественные мероприятия в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали. Сегодня там встретились эстафетные поезда из Хабаровска и Иркутска, символизируя стыковку «золотого» звена БАМ. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

Отмечается, что составы нескольких дней шли навстречу друг другу. Среди пассажиров – более 600 ветеранов и почетных гостей. В Тынде их ждал торжественный митинг, а также коллеги и соратники, с кем строили магистраль и трудились на ней.

Стыковку приветствовали руководители РЖД и Иван Варшавский, который произвел укладку «золотого» звена на разъезде Балбухта в 1984 году. Всего в Тынде собрались более 2 000 гостей со всей России и бывших республик Советского Союза.

Напомним, ранее правительство России одобрило третий этап модернизации Транссибирской магистрали и БАМ. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, общая стоимость этих работ превышает 3,7 триллиона рублей.