В Британии могут выпустить 40 000 заключенных из-за загруженности тюрем

В Великобритании 40 тысяч заключенных могут досрочно выйти на свободу, заявил новый премьер-министр Кир Стармер. По его словам, в Британии «слишком много заключенных и недостаточно тюрем», передает The Times.

Уточняется, что к освобождению могут быть приобщены заключенные, которые отбыли менее половины срока. Чрезвычайные меры британский премьер может поручить принять уже на этой неделе, пишет издание. Численность заключенных в Англии и Уэльсе составляет 87 тысяч человек, что на 13% больше, чем в последние годы.

Бывший глава кабмина Великобритании Риши Сунак, заблокировал меры по досрочному освобождению в преддверии всеобщих выборов.

Глава лейбористской партии Великобритании Кир Стармер вступил в должность премьер-министра 5 июля. Новый премьер также заверил Украину в поддержке - в телефонном разговоре с Зеленским он подтвердил приверженность Соединенного Королевства в оказании помощи Украине.