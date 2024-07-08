В МИД Китая назвали вопросы, которые обсудят Си Цзиньпин и Орбан

Вопросы, которые представляют взаимный интерес, станут предметом обсуждения прибывшего в Китай премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщило министерство иностранных дел Китая.

«Они проведут углубленный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», - сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В Пекин с «продолжением мирной миссии» венгерский премьер прибыл 8 июля. До этого он был в Москве, где провел переговоры с Владимиром Путиным. Собеседники обсудили мирные инициативы, возможное прекращение огня на Украине и мирные переговоры. На минувшей неделе он посетил также Азербайджан и Украину.