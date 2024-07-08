МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МИД Китая назвали вопросы, которые обсудят Си Цзиньпин и Орбан

Встреча с председателем КНР Си Цзиньпинем состоится в течение дня в понедельник.
Ирина Егорова 2024-07-08 05:29:19
© Фото: Panoramic ZUMAPRESS.com Globallookpress

Вопросы, которые представляют взаимный интерес, станут предметом обсуждения прибывшего в Китай премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщило министерство иностранных дел Китая.

«Они проведут углубленный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», - сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В Пекин с «продолжением мирной миссии» венгерский премьер прибыл 8 июля. До этого он был в Москве, где провел переговоры с Владимиром Путиным. Собеседники обсудили мирные инициативы, возможное прекращение огня на Украине и мирные переговоры. На минувшей неделе он посетил также Азербайджан и Украину.

#в стране и мире #кнр #Си Цзиньпин #переговоры #Венгрия #Пекин #Виктор Орбан #МИД Китая
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 