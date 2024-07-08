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Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

В Сумах, Николаеве и Харькове были слышны взрывы.
Ирина Егорова 2024-07-08 03:03:16
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.  Так предупредительные сигналы звучат в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Также в ночь на понедельник были слышны звуки взрывов в Сумах, Николаеве и Харькове. Людей призвали укрыться в убежищах. Накануне серия взрывов прогремела в Сумской области, а также  в городе Черноморск в Одесской области. 

Напомним, что вооруженные силы РФ наносят точечные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины.

#Украина #Киев #сирена #взрывы #оповещение #воздушная тревога
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