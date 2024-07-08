Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Так предупредительные сигналы звучат в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Также в ночь на понедельник были слышны звуки взрывов в Сумах, Николаеве и Харькове. Людей призвали укрыться в убежищах. Накануне серия взрывов прогремела в Сумской области, а также в городе Черноморск в Одесской области.

Напомним, что вооруженные силы РФ наносят точечные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины.