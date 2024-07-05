МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Серия взрывов прогремела в Сумской области

Сообщается также о взрывах в городе Черноморск Одесской области.
Глеб Владовский 2024-07-05 02:56:27
© Фото: Server Amzayev, Russian Look, Globallookpress

Несколько взрывов прогремели в городе Конотоп Сумской области. Об этом сообщил телеканал ТСН.

«Конотоп (Сумская область) - взрывы», - говорится в сообщении их Telegram-канала.

Как сообщает РИА Новости, в городе располагается крупный железнодорожный узел Юго-Западной железной дороги Украины.

По данным телеканала, мощный взрыв также прогремел в городе Черноморск в Одесской области. При этом не уточняются обстоятельства произошедшего.

ТСН также дополнил, что в районе Киева работает система ПВО.

Ранее сообщалось о мощных взрывах в Харькове. При этом не уточнялось, где конкретно произошли взрывы.

#в стране и мире #Украина #взрывы #Одесская область #сумская область
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 