Серия взрывов прогремела в Сумской области

Несколько взрывов прогремели в городе Конотоп Сумской области. Об этом сообщил телеканал ТСН.

«Конотоп (Сумская область) - взрывы», - говорится в сообщении их Telegram-канала.

Как сообщает РИА Новости, в городе располагается крупный железнодорожный узел Юго-Западной железной дороги Украины.

По данным телеканала, мощный взрыв также прогремел в городе Черноморск в Одесской области. При этом не уточняются обстоятельства произошедшего.

ТСН также дополнил, что в районе Киева работает система ПВО.

Ранее сообщалось о мощных взрывах в Харькове. При этом не уточнялось, где конкретно произошли взрывы.