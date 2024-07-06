Конгрессвумен призвала Байдена выйти из предвыборной гонки

Член палаты представителей Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Энджи Крейг посоветовала своему однопартийцу, действующему президенту США Джо Байдену не участвовать в выборах. Об этом говорится в ее заявлении от штата Миннесота.

Она заявила, что правление нужно передать новому поколению. По ее словам, многое «стоит на кону» при победе экс-президента США Дональда Трампа.

«Слишком многое стоит на кону в случае второго президентского срока Дональда Трампа. Поэтому я уважительно призываю президента Байдена уйти с позиции номинанта от демократов на второй президентский срок и позволить новому поколению лидеров идти вперед», - высказалась она.

Крейг дополнила, что, по ее мнению, Байден не сможет эффективно провести кампанию и победить Трампа. По ее словам, это показало выступление действующего президента на дебатах 27 июня.

Ранее Джо Байден заявил, что лидеры демократов в Конгрессе не выступают за то, чтобы он покинул предвыборную гонку.