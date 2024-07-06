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Конгрессвумен призвала Байдена выйти из предвыборной гонки

По ее словам, многое «стоит на кону» при победе Трампа.
Мария Зайцева 2024-07-06 20:56:09
© Фото: Kyle Mazza Keystone Press Agency Globallookpress

Член палаты представителей Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Энджи Крейг посоветовала своему однопартийцу, действующему президенту США Джо Байдену не участвовать в выборах. Об этом говорится в ее заявлении от штата Миннесота.

Она заявила, что правление нужно передать новому поколению. По ее словам, многое «стоит на кону» при победе экс-президента США Дональда Трампа.

«Слишком многое стоит на кону в случае второго президентского срока Дональда Трампа. Поэтому я уважительно призываю президента Байдена уйти с позиции номинанта от демократов на второй президентский срок и позволить новому поколению лидеров идти вперед», - высказалась она.

Крейг дополнила, что, по ее мнению, Байден не сможет эффективно провести кампанию и победить Трампа. По ее словам, это показало выступление действующего президента на дебатах 27 июня.

Ранее Джо Байден заявил, что лидеры демократов в Конгрессе не выступают за то, чтобы он покинул предвыборную гонку.

#в стране и мире #Выборы #Дональд Трамп #Джо Байден #предвыборная гонка #конгрессвумен
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