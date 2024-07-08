Путин наградил россиянина, пытавшегося обезвредить боевика в «Крокусе»

Сотрудника аэропорта Внуково, который погиб при попытке обезвредить боевика во время теракта в концертном зале «Крокус», наградили орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В тексте документа говорится, что Валентин Николаенков награждается за мужество и отвагу, которые он проявил при исполнении гражданского долга.

Напомним, трагедия произошла вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в зале раздались первые выстрелы. Четыре человека в камуфляже с оружие начали расстреливать всех, кого видели, а затем подожгли помещение. Жертвами событий стали 145 человек, сам «Крокус» полностью сгорел.

В день теракта Николаенков заметил, что один из боевиков перезаряжает оружие. Тогда он решил воспользоваться моментом и обезвредить террориста. Однако это увидел другой нападавший и выстрелил в мужчину .

Валентину было 42 года, он работал в аэропорту Внуково директором центра управления и координации производственной дирекции. Как сообщалось, у него осталось трое детей.