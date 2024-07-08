Опубликованы кадры уничтожения бивших 23 июня по Севастополю HIMARS

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пусковых установок HIMARS расчетами ОТРК «Искандер».

Российское оборонное ведомство уточнило, что уничтоженные пусковые установки нанесли преступный удар по Севастополю 23 июня этого года.

Уточняется, что уничтоженные HIMARS были снаряжены ракетами ATACMS.

МО РФ раскрыло подробности уничтожения вражеских пусковых установок. Российские операторы беспилотников вскрыли три боевые машины HIMARS, занимающие замаскированные позиции в лесополосе у населенного пункта Клапая в Херсонской области.

По этим позициям был нанесен ракетный удар расчетами ОТРК «Искандер». Результатом стало уничтожение не только трех пусковых установок HIMARS, но и ликвидация до 10 иностранных специалистов, обслуживающих реактивные системы залпового огня американского производства.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.