ВС РФ уничтожили три РСЗО HIMARS вместе с иностранными специалистами

Минобороны России сообщает об уничтожении трех пусковых установок РСЗО HIMARS за сутки.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Помимо пусковых установок РСЗО HIMARS, противник лишился 10 иностранных специалистов, обслуживавших данные системы.

Также в сводке о проведении специальной военной операции говорится о результатах боевой работы сил ПВО. В течение суток уничтожены четыре корректируемые французские авиабомбы Hammer, пять реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, и 30 беспилотников ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности и авиабазам ВСУ. Удар наносился в ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергетике, а также экономике ВС РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.