МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ уничтожили три РСЗО HIMARS вместе с иностранными специалистами

Было уничтожено до 10 иностранных специалистов, обслуживавших данные системы.
2024-07-08 14:12:43
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об уничтожении трех пусковых установок РСЗО HIMARS за сутки.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Помимо пусковых установок РСЗО HIMARS, противник лишился 10 иностранных специалистов, обслуживавших данные системы.

Также в сводке о проведении специальной военной операции говорится о результатах боевой работы сил ПВО. В течение суток уничтожены четыре корректируемые французские авиабомбы Hammer, пять реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, и 30 беспилотников  ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли  групповой удар по объектам военной промышленности и авиабазам ВСУ. Удар наносился в ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергетике, а также экономике ВС РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #спецоперация #РСЗО #HIMARS
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 