МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число погибших под Белгородом от воздушной атаки ВСУ выросло до двух

Также увеличилось количество пострадавших, рассказал глава региона.
Анна Назайкина 2024-07-08 17:34:33
© Фото: vvgladkov, Telegram

Число жертв от воздушной атаки ВСУ под Белгородом выросло до двух. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее глава региона писал, что украинские военные атаковали населенный пункт Никольское. Было известно о трех пострадавших и одном погибшем.

«В операционной... скончался мужчина, которого бригада скорой доставила без сознания. Врачи боролись за его жизнь до последнего...» - говорится в сообщении.

Кроме того, возросло количество раненых. К медикам обратился мирный житель с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги.

Кроме того, по данным экстренных служб, в селе повреждения получили четыре частных домовладения, а также четыре легковушки, один микроавтобус и один объект коммерческой недвижимости. На месте работают соответствующие ведомства.

#в стране и мире #белгородская область #ВСУ #белгород #Вячеслав Гладков #село Никольское
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 