Число погибших под Белгородом от воздушной атаки ВСУ выросло до двух

Число жертв от воздушной атаки ВСУ под Белгородом выросло до двух. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее глава региона писал, что украинские военные атаковали населенный пункт Никольское. Было известно о трех пострадавших и одном погибшем.

«В операционной... скончался мужчина, которого бригада скорой доставила без сознания. Врачи боролись за его жизнь до последнего...» - говорится в сообщении.

Кроме того, возросло количество раненых. К медикам обратился мирный житель с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги.

Кроме того, по данным экстренных служб, в селе повреждения получили четыре частных домовладения, а также четыре легковушки, один микроавтобус и один объект коммерческой недвижимости. На месте работают соответствующие ведомства.