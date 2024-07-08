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Один человек погиб, еще трое ранены под Белгородом после атаки ВСУ

Прямое попадание в коммерческий объект зафиксировали в населенном пункте Никольское.
Анна Назайкина 2024-07-08 14:21:44
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Один человек погиб, еще трое ранены под Белгородом в результате воздушной атаки украинских националистов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что в Никольском снаряд попал в коммерческий объект, в результате погиб один мирный житель. Еще до приезда скорой он скончался на месте ЧП от полученных ран, пишет RT.

Кроме того, еще три человека получили ранения в результате действий ВСУ. Двое из пострадавших в настоящий момент находятся без сознания, сейчас медики доставляют их в больницу.

Губернатор не исключил, что число раненых может увеличиться. Сейчас на месте находятся экстренные службы.

#белгород #ранение #Трагедия #пострадавшие #губернатор #Вячеслав Гладков
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