Один человек погиб, еще трое ранены под Белгородом после атаки ВСУ

Один человек погиб, еще трое ранены под Белгородом в результате воздушной атаки украинских националистов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что в Никольском снаряд попал в коммерческий объект, в результате погиб один мирный житель. Еще до приезда скорой он скончался на месте ЧП от полученных ран, пишет RT.

Кроме того, еще три человека получили ранения в результате действий ВСУ. Двое из пострадавших в настоящий момент находятся без сознания, сейчас медики доставляют их в больницу.

Губернатор не исключил, что число раненых может увеличиться. Сейчас на месте находятся экстренные службы.