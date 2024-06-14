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Путин: почти 700 тыс. российских военных находятся сейчас в зоне СВО

Президент отметил, что правительство думает над тем, как оказать помощь всем нуждающимся после их возвращения из зоны спецоперации.
Елизавета Кондрикова 2024-06-14 20:32:19
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости © Видео: ТРК "Звезда"

В зоне спецоперации находятся порядка 700 тысяч человек, задача государства оказать помощь всем тем, кто оказался в тяжелых условиях и кто будет нуждаться в реабилитации или поддержке по возвращении из зоны СВО, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы уже сегодня думаем о том, как, каким способом организовать и оказать эту поддержку всем тем, кто в ней будут нуждаться», - сказал российский лидер на встрече с участниками программы «Время героев».

По словам президента, программа «Время героев» рассчитана для тех, кто настроен на карьерный рост, для тех, кто имеет достаточное образование и амбиции для этого. На данный момент программа включает в себя 80 человек.

Встреча с участниками «Время героев» проходит в подмосковном Солнечногорске.

В ходе беседы президент отметил, что в России много талантливых людей, но есть такие, кто не жалеет жизни и здоровья и служат Родине в самых опасных условиях.

#Владимир Путин #бойцы #российские военнослужащие #зона СВО #время первых
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