Премьер-министра Индии встретили в Москве танцами, флагами и песнями

Премьер-министра Индии Нарендру Моди в центре Москвы встретила толпа людей. Пришедшие радуются, размахивают флагами России и Индии, активно фотографируются с картонными ростовыми фигурами Владимира Путина и главы индийского кабмина. К этому часу Нарендра Моди заселился в отель, но гулянья поблизости не утихают.

Нарендра Моди прибыл в Москву с официальным визитом. Его программа предусматривает встречу и переговоры с Владимиром Путиным в узком составе и с участием членов делегаций.

Стороны планируют обсудить широкий спектр тем и вопросов, включая развитие двусторонних отношений Москвы и Дели.

Ранее в индийском торгпредстве выразили надежду на то, что визит Моди в Москву придаст дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству.