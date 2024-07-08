МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Премьер-министра Индии встретили в Москве танцами, флагами и песнями

Встречающие Моди у отеля люди танцуют, размахивают национальными флагами и поют песни.
Ян Брацкий 2024-07-08 16:25:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Премьер-министра Индии Нарендру Моди в центре Москвы встретила толпа людей. Пришедшие радуются, размахивают флагами России и Индии, активно фотографируются с картонными ростовыми фигурами Владимира Путина и главы индийского кабмина. К этому часу Нарендра Моди заселился в отель, но гулянья поблизости не утихают.

Нарендра Моди прибыл в Москву с официальным визитом. Его программа предусматривает встречу и переговоры с Владимиром Путиным в узком составе и с участием членов делегаций.

Стороны планируют обсудить широкий спектр тем и вопросов, включая развитие двусторонних отношений Москвы и Дели.

Ранее в индийском торгпредстве выразили надежду на то, что визит Моди в Москву придаст дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству.

#Москва #Индия #Визит #наш эксклюзив #нарендра моди
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 