МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин поручил создавать высокоскоростные ж/д пути на базе отечественных технологий

По словам российского президента, высокоскоростная магистраль является одним из важнейших технологических проектов в отечественном машиностроении.
Анастасия Бобылева 2024-02-15 23:52:01
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российский президент Владимир Путин заявил, что инфраструктуру для высокоскоростных железных дорог нужно создавать на отечественной базе. Он сказал об этом в ходе совещания по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

«Реализация проекта, создание всей необходимой инфраструктуры и подвижного состава должны вестись именно на нашей собственной технологической базе», - подчеркнул он.

По словам  Путина, акционеры и руководители предприятия «Уральские локомотивы» готовы к этому. Он говорил с ними во время посещения завода.

Президент подчеркнул важность создания высокоскоростной железнодорожной линии для российского машиностроения. В будущем в программе развития магистрали примут участие «десятки, если не сотни трудовых коллективов, научных институтов, подрядных организаций по всей стране». Поэтому, по словам Путина, нужно обратить внимание на вопросы кооперации и выстроить эффективные производственные цепочки.

Помимо этого, как отметил российский лидер, нужно согласовать проект магистрали Москва - Санкт-Петербург с регионами, по которым будет проходить дорога. Он призвал главы субъектов ответственно подойти к решению задач, касающихся проекта, потому что в этих регионах проживает около 30 миллионов человек, то есть в районе 20% всего населения страны.

В завершение Владимир Путин выразил надежду на то, что ведущие компании, региональные власти и федеральные ведомства проявят заинтересованность и активность в совместной работе над проектом.

 

#в стране и мире #Владимир Путин #железные дороги #высокоскоростная магистраль
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 