Путин поручил создавать высокоскоростные ж/д пути на базе отечественных технологий

Российский президент Владимир Путин заявил, что инфраструктуру для высокоскоростных железных дорог нужно создавать на отечественной базе. Он сказал об этом в ходе совещания по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

«Реализация проекта, создание всей необходимой инфраструктуры и подвижного состава должны вестись именно на нашей собственной технологической базе», - подчеркнул он.

По словам Путина, акционеры и руководители предприятия «Уральские локомотивы» готовы к этому. Он говорил с ними во время посещения завода.

Президент подчеркнул важность создания высокоскоростной железнодорожной линии для российского машиностроения. В будущем в программе развития магистрали примут участие «десятки, если не сотни трудовых коллективов, научных институтов, подрядных организаций по всей стране». Поэтому, по словам Путина, нужно обратить внимание на вопросы кооперации и выстроить эффективные производственные цепочки.

Помимо этого, как отметил российский лидер, нужно согласовать проект магистрали Москва - Санкт-Петербург с регионами, по которым будет проходить дорога. Он призвал главы субъектов ответственно подойти к решению задач, касающихся проекта, потому что в этих регионах проживает около 30 миллионов человек, то есть в районе 20% всего населения страны.

В завершение Владимир Путин выразил надежду на то, что ведущие компании, региональные власти и федеральные ведомства проявят заинтересованность и активность в совместной работе над проектом.