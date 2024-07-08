Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана вышли на свободу

Всех сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова освободили из-под ареста. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республиканской общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев.

Ранее сообщалось, что они получили административный арест по статье о мелком хулиганстве. Речь идет о шестерых братьях Османа Омарова, которого подозревают в совершении теракта в Дагестане.

«Все сыновья экс-главы Сергокалинского района М. Омарова, которые отбывали наказание по административному аресту, уже освобождены», — написал он.

Напомним, вечером 23 июня сразу в двух городах - Дербенте и Махачкале - террористы обстреляли два храма, две синагоги и пост ДПС. Всех нападавших ликвидировали, их личности удалось установить. Одним из боевиков оказался 31-летний сын Магомеда Омарова.

Его ранее также отправили под ареста за мелкое хулиганство. После чиновника повторно задержали в собственном доме в селе Сергокала.