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Командующим Балтийским флотом назначен вице-адмирал Сергей Липилин

Нового командующего Балтфлотом представил главком ВМФ России Александр Моисеев.
2024-07-08 14:38:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев представил командному составу Балтфлота нового командующего этим флотом вице-адмирала Сергея Липилина. Об этом сообщает МО РФ.

Бывший командующий флотом вице-адмирал Владимир Воробьев стал заместителем главнокомандующего ВМФ РФ.

Липилин ранее занимал должность начальника штаба флота. В ходе торжественной церемонии, которая прошла в штабе Балтийского флота в Калининграде, Моисеев передал новому командующему штандарт.

В начале апреля сообщалось, что новым главкомом ВМФ назначен Моисеев, командующим Северным флотом вместо него стал Константин Кабанцов. Командующим Черноморским флотом был назначен Сергей Пинчук.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Командующий #балтфлот #Сергей Липилин
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