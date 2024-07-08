Командующим Балтийским флотом назначен вице-адмирал Сергей Липилин

Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев представил командному составу Балтфлота нового командующего этим флотом вице-адмирала Сергея Липилина. Об этом сообщает МО РФ.

Бывший командующий флотом вице-адмирал Владимир Воробьев стал заместителем главнокомандующего ВМФ РФ.

Липилин ранее занимал должность начальника штаба флота. В ходе торжественной церемонии, которая прошла в штабе Балтийского флота в Калининграде, Моисеев передал новому командующему штандарт.

В начале апреля сообщалось, что новым главкомом ВМФ назначен Моисеев, командующим Северным флотом вместо него стал Константин Кабанцов. Командующим Черноморским флотом был назначен Сергей Пинчук.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.