В Кремле согласились с идеей Турции по созданию «платформы мира»

На данный момент не существует «платформы мира» по урегулированию украинского кризиса, однако в Кремле поддерживают идею ее создания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока такой платформы нет, но здесь можно с господином Фиданом (глава МИД Турции. - Прим. ред.) только согласиться. Действительно, было бы здорово, если бы такая платформа была», - цитирует РИА Новости Пескова.

Речь идет о платформе, которая отличалась бы широкой вовлеченностью стран для урегулирования украинского кризиса, предложенной турецкой стороной. В Турции заявили о необходимости работы в подобном формате.

Напомним, ранее о готовности внести вклад в подготовку почвы для установления мира на Украине заявлял глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.