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В Кремле согласились с идеей Турции по созданию «платформы мира»

Ранее о необходимости создания подобной платформы, которая включала бы широкое число участников, заявлял глава МИД Турции Хакан Фидан.
Елизавета Кондрикова 2024-07-08 13:02:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

На данный момент не существует «платформы мира» по урегулированию украинского кризиса, однако в Кремле поддерживают идею ее создания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока такой платформы нет, но здесь можно с господином Фиданом (глава МИД Турции. - Прим. ред.) только согласиться. Действительно, было бы здорово, если бы такая платформа была», - цитирует РИА Новости Пескова.

Речь идет о платформе, которая отличалась бы широкой вовлеченностью стран для урегулирования украинского кризиса, предложенной турецкой стороной. В Турции заявили о необходимости работы в подобном формате.

Напомним, ранее о готовности внести вклад в подготовку почвы для установления мира на Украине заявлял глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

#в стране и мире #Турция #Хакан Фидан #Дмитрий Песков #мирное урегулирование #украинский кризис
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