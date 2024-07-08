Железнодорожные войска передали РЖД 19 объектов после работ на БАМе

Железнодорожные войска передали в пользование РЖД 19 объектов после завершения реконструкции участка Байкало-Амурской магистрали. Об этом сообщил начальник Главного управления Железнодорожных войск генерал-лейтенант Олег Косенков.

«Войскам поручено 19 объектов. Это девять разъездов, девять двухпутных ставок и последний объект - один второй путь. Есть главный путь, есть поселки, есть обустроенные военные городки, поэтому задача будет выполнена», - сказал Косенков.

Он подчеркнул, что все 19 объектов насыпи сделаны и переданы акционерному обществу «Российские железные дороги» под укладку.

Сегодня исполняется 50 лет с начала строительства легендарной Байкало-Амурской магистрали. Военные железнодорожники вносят значимый вклад в развитие сети железных дорог. С начала строительства Байкало-Амурской магистрали они выполнили огромный объем земляных работ.

Для строительства задействовано свыше 1 500 военнослужащих из четырех военных округов и около 1 000 единиц специальной техники. Задача - реконструировать участок Байкало-Амурской магистрали от станции Улак до станции Февральск общей протяженностью 339 километров.

Работа невероятно сложная. В дальневосточной тайге сначала делают просеку - спиливают деревья, убирают мелкий кустарник. Но местность болотистая, приходится завозить тысячи кубометров скального грунта.

Через Зейское водохранилище организована переправа. Паромы курсируют практически в режиме нон-стоп в течение 12 часов. Задействовано пять. Грузоподъемность каждого - около 80 тонн. Перевозят тяжелую технику, которая доставляет скальник к месту отсыпки.

На перегонах, мостах и других труднодоступных участках работает специальный военный железнодорожный состав. Опыт у специалистов Железнодорожных войск колоссальный. Именно они построили половину БАМа.

Ударная всесоюзная стройка 50 лет назад объединила тысячи людей. Романтика, неизвестность и общая цель построить больше 4 000 километров железнодорожных путей. В современности со всеми ответвлениями это уже свыше пяти с половиной - и цифра будет расти.

От Тайшета до Советской Гавани магистраль пересекает шесть субъектов России, сменяет три часовых пояса. Дорога протянута в сложном рельефе. На пути семь горных хребтов и пять самых тяжелых сейсмических районов, где возможны землетрясения в 10 баллов, а еще реки. Количество мостовых сооружений на БАМе переваливает за две тысячи. Несмотря на это, значение его огромно. Взгляд на восток увеличил нагрузку на транспортную артерию. Железная дорога идет параллельно Транссибу в глубине страны.

На встрече с ветеранами в апреле этого года президент Владимир Путин подчеркнул, что БАМ был исторически необходим и позволил открыть для российской экономики рынки стран АТР. Его дальнейшее развитие будет способствовать увеличению экспортных и транзитных возможностей России, и для этого предстоит многое сделать.

В перспективе объем перевозок по Восточному полигону составит 270 миллионов тонн в год. Уже сейчас идет строительство новых объектов инфраструктуры - новые станции, перегоны и транзитные парки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.