МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Железнодорожные войска передали РЖД 19 объектов после работ на БАМе

Сегодня исполняется 50 лет с начала строительства легендарной Байкало-Амурской магистрали. Маршрут прокладывали через непроходимые болота, тайгу и скалы, по вечной мерзлоте.
Мария Герман 2024-07-08 12:06:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Железнодорожные войска передали в пользование РЖД 19 объектов после завершения реконструкции участка Байкало-Амурской магистрали. Об этом сообщил начальник Главного управления Железнодорожных войск генерал-лейтенант Олег Косенков.

«Войскам поручено 19 объектов. Это девять разъездов, девять двухпутных ставок и последний объект - один второй путь. Есть главный путь, есть поселки, есть обустроенные военные городки, поэтому задача будет выполнена», - сказал Косенков.

Он подчеркнул, что все 19 объектов насыпи сделаны и переданы акционерному обществу «Российские железные дороги» под укладку.

Сегодня исполняется 50 лет с начала строительства легендарной Байкало-Амурской магистрали. Военные железнодорожники вносят значимый вклад в развитие сети железных дорог. С начала строительства Байкало-Амурской магистрали они выполнили огромный объем земляных работ.

Для строительства задействовано свыше 1 500 военнослужащих из четырех военных округов и около 1 000 единиц специальной техники. Задача - реконструировать участок Байкало-Амурской магистрали от станции Улак до станции Февральск общей протяженностью 339 километров.

Работа невероятно сложная. В дальневосточной тайге сначала делают просеку - спиливают деревья, убирают мелкий кустарник. Но местность болотистая, приходится завозить тысячи кубометров скального грунта.

Через Зейское водохранилище организована переправа. Паромы курсируют практически в режиме нон-стоп в течение 12 часов. Задействовано пять. Грузоподъемность каждого - около 80 тонн. Перевозят тяжелую технику, которая доставляет скальник к месту отсыпки.

На перегонах, мостах и других труднодоступных участках работает специальный военный железнодорожный состав. Опыт у специалистов Железнодорожных войск колоссальный. Именно они построили половину БАМа.

Ударная всесоюзная стройка 50 лет назад объединила тысячи людей. Романтика, неизвестность и общая цель построить больше 4 000 километров железнодорожных путей. В современности со всеми ответвлениями это уже свыше пяти с половиной - и цифра будет расти.

От Тайшета до Советской Гавани магистраль пересекает шесть субъектов России, сменяет три часовых пояса. Дорога протянута в сложном рельефе. На пути семь горных хребтов и пять самых тяжелых сейсмических районов, где возможны землетрясения в 10 баллов, а еще реки. Количество мостовых сооружений на БАМе переваливает за две тысячи. Несмотря на это, значение его огромно. Взгляд на восток увеличил нагрузку на транспортную артерию. Железная дорога идет параллельно Транссибу в глубине страны.

На встрече с ветеранами в апреле этого года президент Владимир Путин подчеркнул, что БАМ был исторически необходим и позволил открыть для российской экономики рынки стран АТР. Его дальнейшее развитие будет способствовать увеличению экспортных и транзитных возможностей России, и для этого предстоит многое сделать.

В перспективе объем перевозок по Восточному полигону составит 270 миллионов тонн в год. Уже сейчас идет строительство новых объектов инфраструктуры - новые станции, перегоны и транзитные парки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ржд #БАМ #наш эксклюзив #военные железнодорожники
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 