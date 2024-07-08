Железнодорожные войска отметили 50 лет начала строительства БАМа

Военнослужащие железнодорожных войск Восточного военного округа отмечают 50-летний юбилей начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

Железнодорожники ВВО вносят значимый вклад в развитие сети железных дорог Российской Федерации на Дальнем Востоке. С начала строительства Байкало-Амурской магистрали они выполнили около 4 миллионов кубических метров земляных работ. В частности, они включали в себя вырезку слабых грунтов, отсыпку тела насыпи, строительство водоотводных сооружений, устройство охлаждающих, а также укрепляющих конструкций насыпи.

В прошлом году военные железнодорожники завершили работы по сооружению насыпи под укладку ж/д полотна на 8 объектах. Также было открыто рабочее движение поездов на 5 объектах протяженностью 24 километра 600 метров.

В 2024 году профильный объем работ на объектах в зоне ответственности железнодорожных войск ВВО составил 201,45 тысячи кубических метров, а обустройство притрассовых автомобильных дорог - 60,05 тысячи кубических метров.

Байкало-Амурская магистраль считается самым сложным и ответственным участком сети российских железных дорог. Участие в строительстве БАМа является ценным опытом в решении важнейших государственных задач. Вместе с военными железнодорожниками реконструкцией БАМа занимались студенческие отряды военных учебных центров транспортных вузов страны и курсанты Военного института Железнодорожных войск и военных сообщений.

Несмотря на то, что строительство Байкало-Амурской магистрали проходит по территории с суровыми климатическими условиями, военнослужащие группировки железнодорожных войск ВВО ежедневно с опережением графиков решают поставленные задачи.

Ранее правительство России одобрило третий этап модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистрали. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, общая стоимость этих работ превышает 3,7 триллиона рублей.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.