В Кривом Роге утром прогремел взрыв

Сегодня утром произошел взрыв в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщают местные средства массовой информации.
На всей территории страны объявлена воздушная тревога. Об этом информирует онлайн-карта украинского Министерства цифровой трансформации.
Напомним, в ночь на понедельник были слышны звуки взрывов в Сумах, Николаеве и Харькове. Людей призвали укрыться в убежищах.
Также минувшей ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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