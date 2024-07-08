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В Кривом Роге утром прогремел взрыв

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Сергей Лебедев 2024-07-08 10:22:36
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

Сегодня утром произошел взрыв в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

На всей территории страны объявлена воздушная тревога. Об этом информирует онлайн-карта украинского Министерства цифровой трансформации.

Напомним, в ночь на понедельник были слышны звуки взрывов в Сумах, Николаеве и Харькове. Людей призвали укрыться в убежищах.

Также минувшей ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

#взрыв #Украина #Кривой Рог #воздушная тревога #Днепропетровская область
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