Расчеты «Градов» группировки войск «Запад» уничтожили пехоту ВСУ

Реактивная артиллерия продолжает бить украинских боевиков. На этот раз расчеты РСЗО «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили технику и пехоту ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что реактивные системы залпового огня заняли позиции в кратчайшие сроки. После этого последовал удар по скоплению неприятеля.

Координаты целей были вычислены на основе данных разведки. От получения цели до произведения выстрела прошло лишь несколько минут. Военнослужащие при помощи беспилотного летательного аппарата убедились в поражении целей.

МО РФ сообщает, что боеприпасов на позициях реактивных систем залпового огня благодаря работе подразделений материально-технического обеспечения было в избытке, поэтому боевая работа расчетами РСЗО велась очень активно.

Ранее Минобороны России показало работу артиллерии во время освобождения Раздоловки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.