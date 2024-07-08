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В МО РФ показали работу артиллерии во время освобождения Раздоловки

Артиллеристы-десантники поддерживали огнем подразделения ВДВ во время штурмовых действий. Ночные кадры боевой работы показало Минобороны.
2024-07-08 11:12:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы-десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ несколько часов поддерживали огнем штурмовиков при освобождении села Раздоловка в ДНР, сообщает Министерство обороны России.

О взятии под контроль ВС РФ населенного пункта сообщили в российском оборонном ведомстве 28 июня. Раздоловка была освобождена благодаря активным действиям подразделений «Южной» группировки войск.

Минобороны показало ночные кадры работы расчетов 100-мм противотанковых орудий «Рапира». В описании к видео сказано, что артиллеристы-десантники поддерживали огнем подразделения ВДВ во время штурмовых действий в районе Раздоловки, нанося удары по выявленным огневым позициям противника.

Расчет и орудие попали под удар FPV-дронов ВСУ. Артиллеристы-десантники были ранены, но не бросили позиций и продолжили боевую работу. Бой длился несколько часов. В ходе действий артиллеристов и штурмовиков Раздоловка была взята под контроль ВС РФ.

«Рапира», или МТ-12, имеет высокую скорострельность, при этом пушка предельно проста в эксплуатации и быстро разворачивается. Обладает большой начальной скоростью снаряда и большой дальностью прямого выстрела, что позволяет уничтожать бронированные средства противника с высокой вероятностью.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #артиллеристы #Рапира #МТ-12 #раздоловка
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