Российские военные взяли под контроль Раздоловку в Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи, сообщает Министерство обороны РФ.

«Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка», - говорится в сообщении.

Недельные потери украинской стороны в живой силе в данном районе составили до 4 410 человек. Также противник лишился двух танков, восьми боевых бронированных машин, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 американских буксируемых гаубиц М777 и М198.

Кроме того, благодаря действиям наших военных уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель» и взлетели на воздух 25 складов боеприпасов.

В недельной сводке о проведении специальной военной операции говорится, что ВС РФ нанесли 17 групповых ударов по объектам на Украине. В ходе ударов российские военные применили высокоточное оружие и ударные беспилотники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.