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Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР

Населенный пункт был освобожден благодаря активным действиям подразделений «Южной» группировки войск.
2024-06-28 14:52:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военные взяли под контроль Раздоловку в Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи, сообщает Министерство обороны РФ.

«Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка», - говорится в сообщении.

Недельные потери украинской стороны в живой силе в данном районе составили до 4 410 человек. Также противник лишился двух танков, восьми боевых бронированных машин, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 американских буксируемых гаубиц М777 и М198.

Кроме того, благодаря действиям наших военных уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель» и взлетели на воздух 25 складов боеприпасов.

В недельной сводке о проведении специальной военной операции говорится, что ВС РФ нанесли 17 групповых ударов по объектам на Украине. В ходе ударов российские военные применили высокоточное оружие и ударные беспилотники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ДНР #спецоперация #раздоловка
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