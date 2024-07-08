Людей эвакуируют из баз отдыха из-за пожара в бухте Инал на Кубани

Площадь пожара в бухте Инал в Краснодарском крае увеличилась до 6 тысяч квадратных метров, сообщил глава администрации Туапсинского района Сергей Бойко. По его словам, из ближайших баз отдыха начали эвакуировать людей.

Сообщение о пожаре на горе на 1-м участке Центрального пляжа бухты Инал поступило в экстренные службы около 21:10.

В тушении задействованы 65 человек и 9 единиц техники.

Угрозы частным домовладениям нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что на горе загорелась сухая трава. Там находятся туристические тропы и смотровые площадки с видом на бухту и море.

Бухта Инал расположена между Архипо-Осиповкой и Джубгой.