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Людей эвакуируют из баз отдыха из-за пожара в бухте Инал на Кубани

Площадь пожара выросла до 6 тысяч квадратных метров.
Владимир Рубанов 2024-07-08 00:24:59
© Фото: love.sochi, VK

Площадь пожара в бухте Инал в Краснодарском крае увеличилась до 6 тысяч квадратных метров, сообщил глава администрации Туапсинского района Сергей Бойко. По его словам, из ближайших баз отдыха начали эвакуировать людей.

Сообщение о пожаре на горе на 1-м участке Центрального пляжа бухты Инал поступило в экстренные службы около 21:10.

В тушении задействованы 65 человек и 9 единиц техники.

Угрозы частным домовладениям нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что на горе загорелась сухая трава. Там находятся туристические тропы и смотровые площадки с видом на бухту и море.

Бухта Инал расположена между Архипо-Осиповкой и Джубгой.

#пожар #Краснодарский край #Джубга #туапсинский район #бухта Инал #Архипо-Осиповка
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