Мощный лесной пожар на скале полыхает в Краснодарском крае

Мощный лесной пожар разгорелся в бухте Инал в Туапсе, передает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края. В огне - большая часть территории горы. Сотрудники МЧС борются с открытым горением сухой растительности.

«К ликвидации пожара задействовано 11 единиц техники и 56 человек», - сообщается в Telegram-канале оперштаба.

Уточняется, что огонь не представляет угрозы для частных жилых домов. Точная площадь пожара пока устанавливается, но по кадрам видно, что пламенем объят весь склон горы. Там находятся туристические тропы и смотровые площадки с видом на бухту и море.