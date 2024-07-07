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В Крыму обвинили НАТО в захвате исторических территорий РФ

По словам постпреда Мурадова, Запада рассматривает Украину как плацдарм для нанесения стратегического поражения России и не хочет мирного разрешения конфликта.
Алексей Курильченко 2024-07-07 10:00:45
© Фото: Serguei Fomine, Russian Look, Globallookpress

Политика НАТО в отношении Украины является захватом исторических территорий России. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«НАТО демонтировали в одностороннем порядке систему безопасности, существовавшую с Россией до 1997 года, и осуществили вероломную экспансию на восток. Их политика в отношении Украины – это захват территорий, входивших ранее в историческую Россию и СССР», - заявил Мурабов агентству РИА Новости.

По его словам, Запад не хочет мирного урегулирования ситуации на Украине, так как эта страна рассматривается НАТО как зона геополитического и военного освоения, которую можно использовать для нанесения стратегического поражения России.

Он добавил, что для начала предметного разговора с Западом необходимо достичь целей специальной военной операции. Только после этого можно говорить с Западом о всеобъемлющей безопасности и стратегической стабильности.

Ранее Мурадов заявил, что Великобритания может превратиться в «опустошенную пустыню» после поставок ракет на Украину. Он подчеркнул, что украинский конфликт не имеет никакого отношения к Соединенному Королевству. При этом Лондон продолжает проявлять неспровоцированную агрессию против России.

#Крым #Украина #НАТО #Георгий Мурадов
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