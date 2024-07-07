В Воронежской области загорелся склад из-за атаки беспилотника

Пожар произошел на складе в Воронежской области после падения остатков беспилотника на здание, об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«При падении их остатков произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов», - написал Гусев.

Силы ПВО за ночь уничтожили несколько беспилотников над территорией Воронежской области. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. На месте пожара работают сотрудники оперативных служб, военные и спасатели МЧС.

Глава региона сообщил о проведении инструктажа с местными жителями для обеспечения их безопасности. Власти города подготовили автобусы для эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов при необходимости.

В Минобороны РФ сообщили о семи перехваченных беспилотниках в небе над Белгородской областью. В ведомстве уточнили, что уничтожение беспилотников являлось предотвращением попытки киевского режима совершить террористическую атаку.