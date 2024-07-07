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В Воронежской области загорелся склад из-за атаки беспилотника

Над территорией Воронежской области уничтожено несколько БПЛА.
Услада Дубинина 2024-07-07 08:22:23
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Пожар произошел на складе в Воронежской области после падения остатков беспилотника на здание, об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. 

«При падении их остатков произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов», - написал Гусев. 

Силы ПВО за ночь уничтожили несколько беспилотников над территорией Воронежской области. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. На месте пожара работают сотрудники оперативных служб, военные и спасатели МЧС. 

Глава региона сообщил о проведении инструктажа с местными жителями для обеспечения их безопасности. Власти города подготовили автобусы для эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов при необходимости. 

В Минобороны РФ сообщили о семи перехваченных беспилотниках в небе над Белгородской областью. В ведомстве уточнили, что уничтожение беспилотников являлось предотвращением попытки киевского режима совершить террористическую атаку.

#беспилотники #Воронежская область #атака #Александр Гусев
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