Семь беспилотников ВСУ попытались атаковать Белгородскую область

Семь беспилотников ВСУ уничтожены в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что таким образом удалось предотвратить попытку террористической атаки со стороны Киева.
Ранее украинские боевики также обстреляли территорию Горловки. В результате пострадали девять человек, как сообщил мэр города Иван Приходько.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»