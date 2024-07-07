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Семь беспилотников ВСУ попытались атаковать Белгородскую область

Попытку киевского режима совершить террористическую атаку пресекли наши средства ПВО, сообщили в МО РФ.
Анастасия Бобылева 2024-07-07 00:03:09
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Семь беспилотников ВСУ уничтожены в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что таким образом удалось предотвратить попытку террористической атаки со стороны Киева.

Ранее украинские боевики также обстреляли территорию Горловки. В результате пострадали девять человек, как сообщил мэр города Иван Приходько.

#армия #бпла #белгородская область #ВСУ
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