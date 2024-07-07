Минобороны показало кадры уничтожения ЗРК Patriot под Одессой

Расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер» уничтожил зенитно-ракетные комплексы Patriot американского производства на позиции украинских боевиков. Кадры поражения опубликовало Министерство обороны РФ.

Удар был нанесен по позиции противника в районе населенного пункта Южное в Одесской области. Уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot, а также радиолокационная станция Giraffe производства Швеции. Факт уничтожения был подтвержден средствами объективного контроля.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса С-300ПС. Для уничтожения применяли ракеты комплекса «Искандер-М».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов