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МО РФ показало кадры удара «Искандера» по украинским С-300

Уничтожены две пусковые установки С-300 и личный состав  зенитно-ракетных расчетов ВСУ.
2024-07-06 08:51:41
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по позиции украинского зенитно-ракетного комплекса С-300ПС. Кадры публикует Министерство обороны РФ.

Удар пришелся по позициям украинских боевиков в районе населенного пункта Коптево в Полтавской области. Уничтожены две пусковые установки С-300, кабина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав  зенитно-ракетных расчетов ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры применения ракет комплекса «Искандер» по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области. Уничтожены боевой самолет ВСУ МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#Минобороны РФ #с-300 #ракеты #Искандер-М #полтавская область
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