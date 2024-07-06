МО РФ показало кадры удара «Искандера» по украинским С-300

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по позиции украинского зенитно-ракетного комплекса С-300ПС. Кадры публикует Министерство обороны РФ.

Удар пришелся по позициям украинских боевиков в районе населенного пункта Коптево в Полтавской области. Уничтожены две пусковые установки С-300, кабина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав зенитно-ракетных расчетов ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры применения ракет комплекса «Искандер» по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области. Уничтожены боевой самолет ВСУ МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов